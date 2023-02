Spezia anuncia contratação de novo técnico para fugir à despromoção

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Leonardo Semplici, sem clube desde que deixou o Cagliari, em 2021, vai orientar o Spezia até final da época, com a missão de evitar a despromoção.

O treinador, de 55 anos vai orientar o emblema italiano até ao final da presente temporada, com prorrogação automática de contrato, até 30 de junho de 2025, em caso de manutenção na Serie A.

Semplici substitui Luca Gotti, demitido na semana passada, e é conhecido pela capacidade de salvar clubes em dificuldade. O técnico tem no currículo um fantástico trabalho ao serviço da SPAL (2014-2020), em que pegou na equipa no meio da tabela na 3.ª divisão, promoveu-a e manteve-a duas temporadas na Serie A.

O Spezia venceu apenas um dos últimos oito jogos do campeonato, em que somou ainda três empates e quatro derrotas, e ocupa a 17.ª posição, com 19 pontos, mais dois do que o Verona (18.º), primeiro abaixo da linha de permanência.