JN Hoje às 21:40 Facebook

Twitter

Partilhar

V. Guimarães e o Sporting defrontam-se esta noite de quinta-feira, no estádio Dom Afonso Henriques, em jogo referente à 25.ª jornada da Liga, a primeira após a paragem devido à pandemia de covid-19.

A partida começou equilibrada, com os minhotos a disporem de duas boas ocasiões na área leonina. No entanto, seria o adversário a adiantar-se no marcador, pelo avançado esloveno Sporar, que, aos 18 minutos, soube aproveitar bem uma grande falha do guarda-redes Douglas para fazer golo.

Aos 32 minutos, João Carlos Teixeira fez o 1-1, após assistência de Joseph, e colocou tudo na mesma até à pausa.

Veja o golo de Sporar, aos 18 minutos:

Veja o golo de João Carlos Teixeira, aos 32 minutos:

Já na segunda parte, Sporar voltou a colocar o Sporting na frente do marcador, num golo que teve de ser validado pelo VAR.

Veja o golo de Sporar, aos 51 minutos: