Sporar já está em Lisboa para assinar pelo Sporting

Conforme estava previsto, o atacante Andraz Sporar aterrou em Lisboa, esta terça-feira. Amanhã fará exames médicos e assinará pelo Sporting por quatro épocas e meia.

Se tudo correr conforme o previsto, o avançado esloveno, de 25 anos, estará às ordens de Silas no próximo compromisso, frente ao Marítimo, da 18.ª jornada da Liga.

Recorde-se que Sporar chega do Slovan Bratislava, da Eslováquia, com 26 jogos nas pernas, dois deles contra o Braga, para a Liga Europa. No total da presente temporada, o avançado apontou 21 golos, dois deles aos arsenalistas (um empate e uma derrota).

Curiosamente, o Sporting perdeu hoje com o Braga e falhou o acesso à final da Liga Europa.