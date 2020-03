Hoje às 19:34 Facebook

O Sporting venceu, este domingo, o Desportivo das Aves, por 2-0. Na estreia de Rúben Amorim, os "leões" chegaram ao triunfo na segunda parte, frente a um adversário reduzido a nove jogadores desde os 20 minutos.

No Estádio José Alvalade, o Aves chegou ao intervalo reduzido a nove jogadores: Rúben Maceddo (11 m) foi expulso com vermelho direto, por indicação do VAR; e Luiz Fernandes (20 m) saiu de campo por acumulação de amarelos.

O esloveno Sporar inaugurou o marcador para o Spoting, aos 62 minutos de jogo, em Alvalade, após 45 minutos a zero na estreia de Rúben Amorim.

De penálti, Vietto fez o segundo golo do Sporting.

As expulsões: