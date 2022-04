Sport Clube do Porto: uma casa aberta a todos os que gostam do alto-mar

João Filipe Brandão Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Sport Clube do Porto afasta qualquer elitismo na vela e convida todos a abraçar um desporto especial.

Na Invicta, um dos clubes que ecoa por todas as ruas, pela tradição, é o Sport Clube do Porto. Uma eterna casa, para todos os que por lá passaram, que pretende manter a rota da formação, onde a igualdade é uma das premissas. A secção da vela está situada na Marina Porto Atlântico, em Leça da Palmeira, e para os mais novos oferece condições ideais para experimentar a modalidade. Com águas protegidas pelos pontões que chegam ao alto-mar e com o acesso que os mesmos oferecem a águas mais rebeldes, a evolução está assegurada e é acompanhada por estas condicionantes.

Para além da vertente desportiva inerente a qualquer modalidade, a vela apresenta-se como alternativa às pessoas que "procuram algo mais", explica, ao JN, Tiago Marques, diretor-técnico do clube. "A vela tem o fator mar que traz o fator natureza à equação", aponta o responsável, salientando um dos fatores mais atrativos deste desporto e que faz com que tanta gente queira experimentá-lo "nem que seja apenas para propósitos lúdicos".