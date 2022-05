Benfica - F. C. Porto: Sport TV quer transmitir possível festa no relvado

Canal desportivo vai fazer pedido à BTV. Águias dispostas a reduzir a transmissão ao mínimo.

A Sport TV está interessada em transmitir as imagens da festa do F. C. Porto após o clássico de amanhã (18 horas), na Luz, caso os dragões garantam no relvado a conquista do título de campeões nacionais.

A BTV, televisão oficial do Benfica que habitualmente transmite em exclusivo os jogos em casa do clube na Liga, não está disposta a prolongar a emissão muito além da obrigatória "flash interview". Assim, a hipótese de os portistas e os espectadores em geral verem em direto a eventual festa do campeão no reduto dos encarnados seria através do canal desportivo codificado.