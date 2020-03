Sport TV vai transmitir jogos em sinal aberto

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 14:17 Facebook

Os jogos das próximas duas jornadas da Liga portuguesa vão ser transmitidos pela Sport TV em sinal aberto.

As próximas duas jornadas da liga portuguesa serão disputadas à porta fechada devido ao surto do coronavírus. Por este motivo, os encontros serão transmitidos na Sport TV+, canal em sinal aberto da estação televisiva, com exceção do Benfica, cujos direitos dos jogos no Estádio da Luz pertencem à BTV (Benfica TV).

Os assinantes dos pacotes de acesso básico de "pay tv" dos operadores Meo, NOS e Vodafone, terão acesso a este conteúdo.

"Esta medida visa garantir o acesso da população a estes conteúdos, ao mesmo tempo que permite que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto", pode ler-se no comunicado oficial da estação televisiva.