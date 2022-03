Sporting - F. C. Porto: acordar com estrondo e virar tudo ao contrário

André Bucho Ontem às 23:58 Facebook

F. C. Porto em vantagem na corrida para a final da Taça de Portugal depois de vencer por 2-1 em Alvalade. Sarabia marcou primeiro, Taremi (que segunda parte!) e Evanilson deram a volta

Duas partes bem distintas jogaram-se ontem em Alvalade, num clássico em que o F. C. Porto bateu o Sporting por 2-1, ficando assim na dianteira na luta pelo acesso à final da Taça da Liga, podendo até perder no Dragão (por 0-1) para se apurar. Os azuis e brancos precisaram de estar a perder, com um golo de Sarabia, a abrir a segunda parte, para demonstrarem vontade de ganhar o jogo. Os golos de Taremi, de grande penalidade, e Evanilson, espaçados por cinco minutos, consumaram a reviravolta.