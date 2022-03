Sporting - F. C. Porto: Taça é tira-teimas para dois anos de equilíbrio

Nuno A. Amaral Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Menos de três semanas depois de um clássico muito quente, com "prolongamento" no relvado, na sala de imprensa e na própria garagem do Dragão, eis que Sporting e F. C. Porto voltam a encontrar-se, desta vez em Lisboa, para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

A decisão do apuramento só será conhecida em meados de abril, quando as duas equipas disputarem o segundo jogo da eliminatória, na Invicta, mas é com expectativa que se aguarda este embate, pela polémica do anterior, pelo ambiente que o poderá rodear e pela rivalidade crescente entre os dois clubes.

O histórico recente de equilíbrio talvez ajude a explicar a animosidade que ficou bem patente no último clássico. Com Ruben Amorim e Sérgio Conceição nos bancos, as duas equipas defrontaram-se seis vezes nos últimos dois anos e vão em quatro empates seguidos em jogos do campeonato (2-2 e 1-1 em Alvalade; 0-0 e 2-2 no Dragão). Há ainda uma vitória para cada lado: o F. C. Porto venceu em 2019/20 (2-0), numa partida em que selou a conquista do título nacional; o Sporting ganhou em 2020/21 (2-1), na "final four" de uma Taça da Liga que viria a levantar, em Leiria.