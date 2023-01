Sporting - Vizela: Penálti de Porro nos descontos dá vida ao leão

Luís Antunes Hoje às 00:19 Facebook

Lateral espanhol marca o golo da vitória aos 90+5 minutos. Equipa de Ruben Amorim não teve a intensidade do jogo da Luz e sofreu para dobrar o conjunto minhoto.

Um golo de Pedro Porro, na transformação de uma grande penalidade aos 90+5 minutos, já nos descontos e assinalada pelo árbitro com recurso ao VAR, permitiu ao Sporting voltar aos triunfos - o primeiro de 2023 -, depois de uma derrota e um empate, com o Marítimo e o Benfica. Os leões chegaram à vitória num lance contestado pelos vizelenses, e depois de uma exibição pálida e bem distante da qualidade e intensidade evidenciadas na Luz. Ainda assim, foram justos vencedores, ao criarem mais oportunidades do que o adversário que, mesmo assim, deixou uma imagem de equipa equilibrada, competente e que até podia ter garantido o empate.

O leão acutilante dos últimos jogos em Alvalade não conseguiu ligar a ignição perante um Vizela compacto e com a defesa longe da sua baliza. Por isso não foi de estranhar que as oportunidades surgissem após passes longos. Paulinho e Trincão, ambos por duas vezes, não revelaram nervo suficiente para bater Buntic. E, Osmajic do lado contrário, também tremeu no confronto com Adán.