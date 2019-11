Sporting e F. C. Porto jogam a 5 de janeiro

Hoje às 18:05 Facebook

A Liga de Clubes divulgou, esta sexta-feira, que o primeiro clássico de 2020 será realizado em Alvalade, a 5 de janeiro, um domingo, a partir das 17.30 horas. O jogo fará parte da 15.ª jornada do campeonato.

O Sporting- F. C. Porto, jogo grande da 15.ª jornada da Liga 2019/20, está marcado para domingo, 5 de janeiro, a partir das 17.30 horas, divulgou, esta sexta-feira, a Liga de Clubes.

Na mesma ronda, o Vitória de Guimarães-Benfica será disputado na véspera, 4 de janeiro, a partir das 20.30 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.

A Liga divulgou, ainda, que a 14.ª ronda do campeonato arranca a 13 de dezembro, com o Portimonense - Rio Ave (20.30 horas) e culmina às 20.15 horas de segunda-feira, 16 de dezembro, com o F. C. Porto-Tondela. Já o Benfica receberá o Famalicão dia 14 (18 horas), enquanto o Santa Clara-Sporting será disputado a 16 de dezembro, a partir das 19 horas.

Programa das 14.ª e 15.ª jornadas

Jornada 14

Sexta-feira, 13 de dezembro

Portimonense - Rio Ave FC, 20h30 - Sport TV

Sábado, 14 de dezembro

Marítimo M. - Boavista FC, 15h30 - Sport TV

SL Benfica - FC Famalicão, 18h00 - BTV

Vitória FC - CD Aves, 20h30 - Sport TV

Domingo, 15 de dezembro

Moreirense FC - Belenenses, 15h00 - Sport TV

Gil Vicente FC - Vitória SC, 17h30 - Sport TV

SC Braga - FC Paços de Ferreira, 20h00 - Sport TV

Segunda-feira, 16 de dezembro

Santa Clara - Sporting CP, 19h00 - Sport TV

FC Porto - CD Tondela, 20h15 - Sport TV

Jornada 15

Sábado, 4 de janeiro

Boavista FC - Portimonense, 15h30 - Sport TV

CD Aves - Santa Clara, 15h30 - Sport TV

Belenenses - SC Braga, 18h00 - Sport TV

Vitória SC - SL Benfica, 20h30 - Sport TV

Domingo, 5 de janeiro

FC Paços de Ferreira - Moreirense FC, 15h00 - Sport TV

CD Tondela - Gil Vicente FC, 15h00 - Sport TV

Rio Ave FC - Marítimo M., 15h00 - Sport TV

Sporting CP - FC Porto, 17h30 - Sport TV

FC Famalicão - Vitória FC, 20h00 - Sport TV