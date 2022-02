Sporting- Man. City: Um filme de terror europeu com hora e meia de duração

Sporting iguala pior resultado de sempre em Alvalade, perdendo diante do Manchester City por 0-5. Bernardo Silva bisou pelos ingleses.

Se antes do apito inicial já se sabia que o Sporting teria de estar no seu melhor para rivalizar com o Manchester City, é normal que um leão pálido e perdido, como o que esteve terça-feira em Alvalade, tenha sido goleado por 0-5 pelo todo-poderoso campeão inglês, numa noite para esquecer dos comandados de Rúben Amorim e que, ao mesmo tempo, mostrou porque é que os azuis de Manchester são considerados das melhores equipas do mundo. Não há volta a dar. Só um milagre nunca visto faria o Sporting seguir, pela primeira vez, para os quartos de final da Champions.