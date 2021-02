Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu (2-1), esta terça-feira em Barcelos, o Gil Vicente na 18.ª jornada da Liga. Leões estiveram a perder e deram a volta já perto do final.

Aos 36 minutos, Fujimoto aproveitou uma assistência de Claude Gonçalves para inaugurar o marcador. Neto perdeu a disputa com Baraye, que rematou contra Coates. A bola acabou por sobrar para o médio, que cruzou para o japonês fazer o primeiro da noite.

Já na segunda parte, Coates bisou aos 83 e 90+1 e deu o triunfo aos leões. O uruguaio chegou aos três golos na Liga e foi considerado o homem do jogo.

Com este triunfo, o Sporting, que continua invicto e com três empates, passou a somar 48 pontos, contra 40 do campeão F. C. Porto. Já o Gil Vicente é 14.º, com 16 pontos.

Veja os golos e os casos: