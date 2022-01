Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:21, atualizado às 23:01 Facebook

No jogo grande da jornada 19 da Liga portuguesa, o Sporting foi derrotado por 2-1 na receção ao Braga e pode ver o F. C. Porto a aumentar a distância na liderança do campeonato, em caso de vitória dos dragões sobre o Famalicão (domingo às 20.30 horas).

Veja o golo de Pedro Gonçalves que inaugurou o marcador:

Galeno empatou para o Braga de grande penalidade:

O golo de Gorby: