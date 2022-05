Sporting vence Gil Vicente e adia atribuição do título

JN Ontem às 21:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu (4-1), este domingo, em Alvalade, o Gil Vicente em jogo da 32.ª jornada da Liga. Sarabia, Marcus Edwards, Fran Navarro, Lucas Cunha, na própria baliza, e Pedro Gonçalves marcaram os golos do encontro que adiaram a atribuição do título e garantiu a Liga dos Campeões aos leões. Minhotos tiveram dois golos anulados.

Os leões inauguraram o marcador aos 20 minutos, por Pablo Sarabia, de grande penalidade. Ainda na primeira parte, Marcus Edwards ampliou a vantagem na recarga após uma boa defesa de Andrew a um cabeceamento de Neto e Fran Navarro reduziu a desvantagem para os gilistas.

Na segunda parte, o clube de Alvalade chegou ao terceiro golo graças a um autogolo de Lucas Cunha e Pedro Gonçalves fechou a contagem, com um tento de grande penalidade. Os gilistas tiveram dois golos anulados a Talocha e Navarro.

Com esta vitória, o Sporting, que confirmou definitivamente o segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões, chegou aos 79 pontos, a seis do comandante F. C. Porto, enquanto o Gil Vicente é quinto, com 48 pontos, mais quatro do que o Vitória de Guimarães, sexto.

Veja os golos e os casos: