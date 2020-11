Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:50, atualizado às 21:26 Facebook

O Sporting está a vencer (2-0) o Tondela no Estádio de Alvalade, na sexta jornada da Liga. Numa primeira parte em que Trigueira esteve em destaque, Pedro Gonçalves, em cima do intervalo, inaugurou o marcador. No início da segunda metade, o jogador bisou e ampliou a vantagem leonina.

Veja o golo e os casos: