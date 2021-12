Sporting abre com triunfo segunda fase da Europe Cup

JN/Agências Hoje às 21:39 Facebook

O Sporting derrotou, esta quarta-feira os polacos do Trefl Sopot (83-72), na primeira ronda da segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup, em basquetebol, em partida do Grupo K.

Na Polónia, os leões entraram muito forte no encontro e, no final do primeiro período, já venciam por 31-16, chegando ao intervalo com uma vantagem de 14 pontos (54-40), confirmando o triunfo já na segunda metade (17-13 e 12-19) e assumindo o segundo posto do agrupamento, com dois pontos, os mesmos que o CSM Oradea, da Roménia, que venceu em casa o Benfica por 68-56.

As águias estão no quarto e último lugar do Grupo K com um ponto, a mesma pontuação do Trefl Sopot.