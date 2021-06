Sporting adianta-se ao Benfica na luta pelo título de futsal

JN/Agências Hoje às 22:45 Facebook

O Sporting estreou-se com uma vitória sobre o Benfica, por 3-1, na final do play-off da Liga de futsal, em jogo disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Vencedores da fase regular, os leões detêm a vantagem do fator casa e esta quinta-feira adiantaram-se na final, vencendo a partida com golos de Pany Varela (4 minutos), Zicky (20) e Cavinato (25), tendo as águias, detentores do título nacional conquistado há dois anos - na época passada não foi atribuído devido à covid-19 -, ainda chegado a igualar com um golo de Tayebi, aos 14 minutos.

O segundo jogo da final está agendado para o próximo domingo, no pavilhão da Luz, pelas 14 horas. Os restantes encontros estão marcados para 10, 13 e 16 de junho, sendo que os dos últimos só se realizam se a eliminatória não se resolver até lá.