Sporting ainda fatura com Maximiano e os reforços para Paulo Fonseca e Vítor Pereira

A renovação de Gorby pelo Braga marca o dia no mercado nacional, com o Sporting a receber a boa nova de lucrar 1 milhão de euros com a saída de Luís Maximiano do Granada para a Lázio. Paulo Fonseca e Vítor Pereira têm novos reforços e Abel Ferreira já sabe que vai perder um jogador importante no final do ano.

Sporting de Braga: Gorby renovou contrato até 2027. O médio francês chegou a Braga em 2019/2020. Na última época, completou nove jogos pela equipa principal dos bracarenses, tendo apontado um golo, que valeu o triunfo aos arsenalistas em Alvalade, diante do Sporting.

Lázio: Luís Maximiano vai reforçar a baliza do emblema romano. O antigo guarda-redes do Sporting deixa o Granada num negócio fechado por 10 milhões de euros, aos quais acrescem 500 mil euros em objetivos. Os leões, detentores de 10% do passe do guarda-redes, encaixam 1 milhões de euros.

Tottenham: Não é propriamente um reforço, mas valerá por uma mão cheia deles. Associado nos últimos dias ao Bayern Munique, Harry Kane é considerado inegociável pela Direção dos "spurs", avança o jornalista Fabrizio Romano. Na última época, o internacional inglês, de 28 anos, apontou 27 golos em 50 jogos pelo Tottenham.

Nottingham Forest: Figura no Palmeiras, de Abel Ferreira, Gustavo Scarpa, que termina contrato com o 'verdão' no final de 2022, vai mudar-se para a Premier League em janeiro do próximo ano. O médio brasileiro comprometeu-se com o recém-promovido Nottingham Forest para as próximas três temporadas e meia.

Lille: Há uma cara nova no plantel comandado pelo treinador português Paulo Fonseca. Rémy Cabella, médio ofensivo de 32 anos, deixa o Montpellier rumo ao Lille, com o qual assinou um vínculo válido por uma temporada, com outra de opção.

Corinthians: Está encontrado o sucessor de João Victor, contratado pelo Benfica, no plantel comandado pelo treinador português Vítor Pereira. Fabián Balbuena, defesa central internacional pelo Paraguai, de 30 anos, pediu a suspensão do contrato que o liga aos russos do Dínamo Moscovo, situação permitida pela FIFA devido à invasão da Rússia à Ucrânia, e regressa ao 'timão', clube que representou entre 2016 e 2018, e pelo qual se sagrou campeão brasileiro em 2017.