Conselho de Disciplina confirma castigo de um jogo. Clube não atira toalha ao chão e recorre para o pleno daquele organismo.

O Conselho de Disciplina (CD) confirmou o castigo de um jogo a Adán, expulso por acumulação de amarelos, com o Marítimo e que o inibe de jogar o dérbi.

No entanto, ao que apurámos, o Sporting vai recorrer para o pleno do CD por acreditar que ainda pode ter o seu jogador no dérbi de domingo.