Sporting ajuda Hospital Dona Estefânia contra a covid-19

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube de Alvalade ofereceu máscaras personalizadas e outros materiais médicos a crianças internadas nessa unidade hospitalar de Lisboa.

O Sporting, representando pelo seu diretor clínico, João Pedro Araújo, procedeu esta terça-feira à oferta de máscaras personalizadas e outros materiais a crianças internadas no Hospital Dona Estefânia, unidade de referência no combate à covid-19.

"Estamos muito contentes porque tudo o que puder humanizar esta doença é muito importante. Trouxeram-nos máscaras e, claro, para uma criança, ter uma máscara com o leão do Sporting Clube de Portugal faz toda a diferença", comentou Maria João Brito, responsável da unidade, adepta e sócia do clube verde e branco.

Por seu lado, o João Pedro Araújo considerou este gesto do clube uma demonstração de que "devemos estar cada vez mais juntos e unidos" e elogiou o Sporting por estar a ser um exemplo neste sentido através de inúmeras iniciativas que tem levado a efeito.

"É um prazer estar nesta instituição, que é uma referência nacional na área da Pediatria e que está na linha da frente do combate à pandemia. É de assinalar a forma afável como fomos recebidos, foi um enorme prazer podermos arrancar alguns sorrisos às crianças e passar uma mensagem de que deve haver distanciamento físico, mas não social", disse o médico dos leões.