Sporting-Albufeira e Benfica-Candoso nos "oitavos" da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting, detentor da Taça de Portugal de futsal, e Benfica, finalista vencido na época passada, defrontam Albufeira e Candoso, respetivamente, nos oitavos de final da edição de 2022/23 e só poderão encontrar-se na final, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

A equipa leonina, recordista de títulos, com nove troféus conquistados, entre os quais os das últimas quatro edições, vai receber na quinta eliminatória da prova a equipa algarvia, que ocupa o segundo lugar na Série 2 de Manutenção do escalão secundário.

O Benfica, segundo clube com maior número de troféus (sete), derrotado pelo rival lisboeta na última final, por 4-3, terá de se deslocar ao pavilhão de um adversário menos 'acessível', o Candoso, 10.º classificado do escalão principal.

PUB

Após 14 jornadas, Sporting e Benfica estão no topo do Nacional de futsal, em igualdade pontual com o Sporting de Braga, que também vai defrontar outro primodivisionário nos oitavos de final, os Leões de Porto Salvo, que ocupam a sétima posição no campeonato.

O sorteio realizado esta quarta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em Oeiras, determinou que o Sporting poderá encontrar o Sporting de Braga logo a seguir, nos quartos de final, mas também que apenas voltará a deparar-se com o Benfica caso ambos atinjam a final.

Os 'oitavos' da Taça de Portugal de futsal contarão com a participação de uma equipa da terceira divisão, o Nacional, adversário do Retaxo, do segundo escalão, que terá, garantidamente, um representante nos quartos de final, por força do embate na próxima ronda entre Lusitânia e AMSAC.

- Programa dos oitavos de final:

Quinta dos Lombos (I) - Ferreira do Zêzere (I)

Lusitânia (II) - AMSAC (II)

Candoso (I) - Benfica (I)

Sporting (I) - Albufeira (II)

Leões de Porto Salvo (I) - Sporting de Braga (I)

Nacional (III) - Retaxo (II)

Nun'Álvares (II) - Caxinas (I)

Modicus (II) - Fundão (I)

- Programa dos quartos de final:

Jogo 1: Modicus (II) - Fundão (I) / Nun'Álvares (II) - Caxinas (I)

Jogo 2: Candoso (I) - Benfica (I) / Lusitânia (II) - AMSAC (II)

Jogo 3: Sporting (I) - Albufeira (II) / Leões de Porto Salvo (I) - Sporting de Braga (I)

Jogo 4: Nacional (III) - Retaxo (II) / Quinta dos Lombos (I) - Ferreira do Zêzere (I)

- Programa das meias-finais:

Jogo 5: Vencedor do Jogo 1 -- Vencedor do Jogo 3

Jogo 6: Vencedor do Jogo 2 -- Vencedor do Jogo 4

- Final:

Vencedor do Jogo 5 -- Vencedor do Jogo 6