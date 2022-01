Sporting: alta segurança e magia para o futuro do rei leão

André Bucho Hoje às 12:03 Facebook

Parte do sucesso recente do Sporting é motivado pelo funcionamento da mundialmente reconhecida Academia de Alcochete e com Ruben Amorim ao leme os jovens leões sabem que têm a porta bem aberta para entrarem na equipa principal.

A curto prazo há alguns nomes já conhecidos do público, como Dário Essugo, Flávio Nazinho ou Rodrigo Ribeiro, mas as próximas temporadas trarão mais soluções com o ADN de leão. Desde guarda-redes a avançados, o projeto desportivo em Alvalade parece seguro com jovens de qualidade já demonstrada e com potencial muito elevado para explorar. As próximas fornadas certamente deixarão a administração leonina satisfeita, tanto desportivamente como com o potencial financeiro de alguns destes "meninos".