Sporting anuncia novo treinador para o basquetebol

JN Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Nuno Monteiro vai ser o novo treinador da equipa de basquetebol, anunciou, esta quinta-feira, o clube leonino em comunicado publicado no site oficial.

"Depois de várias experiências nos continentes americano, europeu e asiático, o técnico de 51 anos regressa ao basquetebol nacional, onde já tinha orientado o Illiabum Clube - vencendo a Taça de Portugal 2017/2018 - e a AD Ovarense (2020/2021)", avançam os leões na nota.

Pedro Nuno Monteiro, que chega ao clube de Alvalade proveniente dos colombianos do Tigrillos Medellín BC, avançou em declarações aos meios de comunicação do Sporting que a equipa "vai dar uma boa imagem, ter intensidade e lutar por todas as competições em que estiver inserida".

"O facto de poder lutar e competir ao mais alto nível e ambicionar ganhar troféus é o que eu mais queria. Jogar as competições europeias também era um dos meus objetivos. Tenho a certeza de que quero competir e quero ganhar. O facto de jogarmos competições internacionais é uma maneira de mostrar trabalho e de termos alguma visibilidade", salientou o técnico.

Na próxima temporada, o novo treinador pretende "elevar bem alto o nome do Sporting". E prosseguiu: "Não podemos prometer títulos, mas sim trabalho e que vamos dar uma boa imagem. Vamos ter intensidade e lutar por todas as bolas e troféus. Assim, estaremos mais perto de ganhar e esse é claramente o objetivo, não podemos pensar de outra forma".

Pedro Nuno Monteiro conta no currículo com passagens pelo Manama FC (Barém), UU-Korihait (Finlândia), Garzas De Plata e CB Santos de Luis (ambos do México) e Halifax Rainmen (Canadá). "Em dez anos de carreira estive apenas dois anos em Portugal e acho que isso ajudou-me a evoluir muito como treinador e até como pessoa", finalizou.