Sporting aplica primeira derrota da época na liga de basquetebol ao Benfica

O Sporting venceu hoje na visita ao Benfica, por 93-90, em jogo da 12.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de basquetebol, aplicando a primeira derrota da época aos 'encarnados' nesta prova.

Com apenas duas derrotas em todas as competições esta temporada, o Benfica entrava para este jogo a segurar a liderança do campeonato e pela frente tinha no Sporting um destes 'carrascos', já que foi frente aos 'leões' que os 'encarnados' tiveram o primeiro desaire da temporada, precisamente na Supertaça de Portugal (89-84).

Argumentos que apimentavam um encontro, que ainda antes de começar dedicou um minuto de silêncio ao ex-selecionador nacional Hermínio Barreto, falecido esta semana.

Marcus Lovet Jr do Sporting, com 28 pontos, acabou por ser o jogador mais determinante no encontro, seguido de Aaron Broussar, do Benfica, com 23.

Apesar dos dois primeiros pontos terem pertencido ao Sporting, pela mão de Joshua Patton, o Benfica rapidamente se superiorizou até aos oito minutos, momento em que António Monteiro recolocou o 'leão' a vencer (16-14) até que João Barbosa, ao fazer o 17-16 lançou as 'águias' para o 28-24, com que terminou o primeiro parcial.

Apesar dos comandados de Norberto Alves terem começado o segundo 'quarto' a todo o gás, chegando a ter uma vantagem de 14 pontos (45-31), o treinador Pedro Nuno limou a equipa leonina ao ponto de não só anula-la, com chegou a vencer ao intervalo: 49-47, tendo sido decisiva a eficácia no lançamento de três pontos, onde converteu seis de 14 tentativas (42%) contra apenas uma de 11 do Benfica (9%).

A incerteza no marcador foi-se mantendo ao longo de todo o segundo tempo. Ora o Benfica estava na frente, ora o Sporting. O pavilhão da Luz fervilhava de emoção com cada 'cesto' conquistado da mesma forma caia em depressão por cada 'turnover' que culminasse com pontos para o Sporting.

Com isto, o jogo acabou por ser decidido no último parcial onde o Sporting entrou mais forte, aproveitando bem as jogadas de contra-ataque. Os nove pontos de vantagem (80-71) a cinco minutos do final davam-lhe algum conforto, até porque, apesar da desqualificação de Diogo Ventura e de Travante Williams, a coesão defensiva da equipa não se desmoronou.

Quando a pouco mais de um minuto do final Aaron Broussard reduziu a desvantagem para dois pontos (86-88) ainda fez o Benfica sonhar, mas o Sporting estava bem agarrado ao topo da montanha e não se deixou derrubar.

Com este resultado, o Benfica mantém a liderança do campeonato, agora dividida com o FC Porto, com 23 pontos, e o Sporting ascende à terceira posição, com 22.