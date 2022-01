Sporting aposta nos habituais titulares contra o Santa Clara

JN Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem Rúben Amorim no banco de suplentes, por causa da covid-19, a aposta foi no sentido de manter os habituais titulares, para evitar surpresas na deslocação aos Açores, para defrontar o Santa Clara.

O encontro que abre a 17.ª jornada da Liga será disputado no Estádio São Miguel, sob a arbitragem de Rui Costa (Porto) e com Luís Ferreira no VAR.

Sporting: Adán; Neto, Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Matheus Nunes, Palhinha e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho;

Treinador: Ruben Amorim (de fora por covid-19);

Suplentes: Joãoo Virgínia, Feddal, Tabata, Ugarte, Vinagre, Tiago Tomás, Bragança, Nazinho e Gonçalo Esteves.

Santa Clara: Marco; Sagna, João Afonso, Boateng e Mansur; Anderson Carvalho, Morita e Lincoln; Jean Patric, Rui Costa e Cryzan

Treinador: Tiago Sousa

PUB

Suplentes: Ricardo; Bouldini, Ruben Oliveira, Paulo Henrique, Tassano, Romão, Nené, Mohebi e Ricardinho

Os açorianos entram nesta jornada na 15.º posição, com 13 pontos, enquanto o Sporting, que nos últimos 18 jogos ganhou 17, está em segundo lugar, com 44, em igualdade pontual com o líder F. C. Porto.