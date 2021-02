Sporting apresenta condolências pela morte da mãe de Luís Figo

JN Hoje às 15:24 Facebook

O antigo internacional português, Luís Figo, está de luto pela morte da mãe, Maria Joana, que estava internada na Unidade dos Cuidados Intensivos de um hospital em Lisboa.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Maria Joana Figo, mãe do antigo futebolista verde e branco Luís Figo. Aos familiares e amigos, em especial a Luís Figo, o clube endereça as mais sentidas condolências", escreveram os leões, numa nota partilhada no site oficial do clube.

Apesar de residir em Madrid, Luís Figo acompanhou sempre por perto a doença da mãe.

Luís Figo, recorde-se, cumpriu toda a formação no Sporting e ainda fez, em Alvalade, as quatro primeiras temporadas da carreira sénior, tendo saído em 1995 para representar o Barcelona, em Espanha.