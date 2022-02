André Bucho Hoje às 18:42 Facebook

Eduardo Hilário, sócio n.º1 dos leões desde 2019, faleceu esta quinta-feira, aos 97 anos. Foi sócio desde 1926.

Em nota publicada no site do clube, o Sporting "manifesta o seu pesar" pelo falecimento, endereçando "as mais sentidas condolências" a familiares e amigos.

Além de sócio, Eduardo Hilário praticou também voleibol ao serviço dos leões e fez parte do grupo "Os Cinquentenários", onde marcam presença os associados dos leões com mais de meio-século de duração.