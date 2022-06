JN Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting lançou o novo equipamento principal para a temporada 2022/2023 numa campanha que junta jogadoras das diferentes modalidades do clube.

A nova pele do leão foi dada a conhecer sob o lema "Defend the Land", procurando invocar o instinto leonino na defesa do seu território.

O vídeo de lançamento do novo equipamento reúne várias atletas do clube de Alvalade, de diferentes modalidades dos leões.

Os restantes equipamentos do Sporting para a nova época serão conhecidos em breve.