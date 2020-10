Sporting arranca Liga Europeia com vitória na Roménia

JN/Agências Hoje às 21:00 Facebook

O Sporting estreou-se, esta terça-feira, da melhor maneira na Liga Europeia ao vencer (27-25) fora o Dínamo de Bucareste, num encontro do grupo B que os leões decidiram perto do final.

Depois dos instantes iniciais mais equilibrados, a equipa comanda por Rui Silva cedeu ligeiramente, quando permitiu aos anfitriões disparar para diferenças no marcador de dois e três golos, vantagens que foram bem anuladas pelos leões em cima do tempo de descanso (15-16).

Se no primeiro tempo, o Sporting teve que, de certa forma, correr atrás do resultado, nos segundos 30 minutos comandou o jogo, com Pedro Valdez e Carlos Ruesga a evidenciarem-se no lado 'leonino', terminando o encontro com seis e cinco golos anotados, respetivamente.

Contudo, quando se verificava uma igualdade 23-23, os romenos passaram para frente, sendo que a resposta do Sporting foi tremendamente eficaz, ao marcar três golos de rajada, garantindo o primeiro triunfo na prova.

No lado do Dínamo, o ponta direita Valentin Ghionea, ex-jogador dos leões, foi quem mais se destacou, conseguindo oito golos em nove tentativas, no terceiro encontro consecutivo em que Dínamo e Sporting se encontraram numa competição europeia de clubes, depois dos embates nos 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões das duas últimas épocas.

O Tatran Presov, da Eslováquia, é o próximo adversário da equipa portuguesa, numa segunda jornada que será disputada em Lisboa.

Além dos romenos e eslovacos, o Sporting vai medir forças com os alemães do Füchse Berlim, vencedores em 2015 e 2018 e vice-campeões em 2019, o Nimes (França) e o IFK Kristianstad (Suécia).

A fase de grupos da Liga Europeia será jogada em formato de casa-fora em 10 jornadas. As quatro primeiras equipas de cada grupo qualificar-se-ão para os oitavos de final e os dois últimos posicionados serão eliminados da competição.