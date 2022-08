Sporting arruma a casa e clubes ultimam reforços

O Sporting continua a colocar os excedentários e oficializou a saída de Eduardo Quaresma, além de continuar as negociações com o Palmeiras por Tabata. No plano internacional o Chelsea continua a tentar contratar reforços de peso, enquanto que um ex-F. C. Porto parece prestes a mudar de ares.

Sporting: Eduardo Quaresma vai jogar na Bundesliga, ao serviço do Hoffenheim, por empréstimo até ao final da temporada, sendo que os alemães ficam com opção de compra no final de 2022/23. Após um período na equipa principal dos leões, promovido por Ruben Amorim, o defesa, de 20 anos, foi emprestado ao Tondela onde, apesar da descida de divisão, conseguiu a regularidade pretendida.

Agora vai ter a primeira aventura no estrangeiro, sem que se conheça o valor da opção de compra por parte do Hoffenheim no final do empréstimo.

Entretanto as negociações por Tabata, com o Palmeiras, prosseguem, sendo que o brasileiro está perto de rumar à equipa de Abel Ferreira, por um negócio que deve rondar os cinco milhões de euros, como já tem sido falado há alguns dias. Longe das opões iniciais de Amorim, Tabata provou versatilidade, podendo atuar em toda a frente de ataque e meio-campo, mas ainda não convenceu totalmente o treinador leonino.

Manchester United: Alex Telles está muito perto de deixar os red devils para rumar ao Sevilha, por empréstimo de uma temporada. O Sevilla pagará dois milhões de euros pelo negócio, bem como parte do salário do jogador. O lateral, de 29 anos, passou pelo F. C. Porto durante quatro anos e com enorme sucesso, tendo apontado 26 golos e fez 57 assistências pelos dragões.. Saiu em 2020 para o Manchester United e nunca se conseguiu afirmar. No Sevilha reencontra Corona e Oliver Torres, dois ex-companheiros nos dragões.

Chelsea: Apesar de o Brighton ter negado que Marc Cucurella tenha acordo com os londrinos, por 60 milhõoes de euros, a equipa de Thomas Tuchel continua ativa no mercado e assinou com uma jovem promessa ao Aston Villa. Trata-se de Carney Chukwuemeka, de 18 anos, que assinou um contrato válido para as próximas duas épocas. O atacante deixa o Aston Villa, clube onde passou toda a formação, após 16 jogos na equipa principal. Pelos sub-19 de Inglaterra conquistou o Campeonato da Europa e até marcou na final diante de Israel.

Portimonense: O médio Mohamed Diaby está muito perto de se tornar reforço do Portimonense, após terminar a ligação contratual ao Paços de Ferreira. Com 1,97 metros, o "gigante" esteve ligado aos castores nas últimas cinco temporadas, tendo registado o pico de forma em 2019/20. Quando parecia estar perto da afirmação total, sofreu uma grave lesão que atrasou o processo. A chegada de César Peixoto não lhe trouxe regularidade e, por isso está prestes a assinar pelo Portimonense.