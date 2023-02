Sporting: Arte de Morita dá novo ânimo aos leões

O médio japonês Hidemasa Morita marcou dois dos cinco golos, na goleada, na noite desta quarta-feira, do Sporting ao Braga (5-0), para o campeonato. Quatro dias após a derrota dos leões frente ao F. C. Porto, os leões como que renasceram, muito por culpa do virtuosismo do craque do sol nascente.

Pela primeira vez desde que ingressou no Sporting, Hidemasa Morita assinou um "bis", que corresponderam aos dois primeiros golo da equipa leonina, na nova goleada (5-0) da formação de Ruben Amorim, frente ao Sporting de Braga, desta vez para a Liga, após em dezembro terem ganhado pela mesma margem, para a Taça da Liga.

Quatro dias após a derrota dos leões frente ao F.C. Porto, na final da Taça da Liga, já sem Pedro Porro, que foi transferido para o Tottenham, e sem Paulinho, castigado devido a ter sido expulso no jogo com os dragões, o Sporting aplicou nova chapa cinco aos guerreiros do Minho, com Morita a assumir o papel de protagonista, no mais recente êxito.