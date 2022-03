Sporting aumenta capital social na Sporting SAD

André Bucho Hoje às 16:50 Facebook

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a antecipação de compra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOCs) que estavam na posse do BCP.

Estas VMOCs tinham, como se pode ler no comunicado dos leões, "valor nominal de 83,417 milhões de euros" e "venciam em dezembro de 2026".

Esta operação, selada nesta sexta-feira, dá a possibilidade ao clube de Alvalade de aumentar a "participação na Sporting SAD para 83,90% do capital social".

Simultaneamente, e como foi comunicado à CMVM, a Sporting SAD recorreu à antecipação de receitas "de créditos relacionados com os direitos de transmissão televisiva e multimédia e com os direitos de distribuição do canal Sporting TV" num valor de 38,5 milhões de euros, numa operação em colaboração com a Sagasta Finance, empresa de serviços financeiros.