Sporting ausente da seleção nacional pela primeira vez em fases finais

JN/Agências Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting não tem qualquer jogador nos 26 convocados da seleção portuguesa para o Mundial 2022, que arranca em 20 de novembro, situação inédita em fases finais de grandes competições.

Os eleitos pelo selecionador Fernando Santos não incluem nenhum jogador leonino, caindo, dos 55 pré-convocados, o defesa Gonçalo Inácio, o médio Pedro Gonçalves, os extremos Nuno Santos e Francisco Trincão, e o avançado Paulinho.

O clube, um dos três grandes e historicamente um fornecedor da equipa das quinas, nunca ficou de fora das presenças em fases finais, começando com oito jogadores chamados à estreia, no Mundial 1966, na qual os magriços conseguiram o terceiro lugar.

PUB

Em Campeonatos do Mundo, o número mais baixo de atletas verdes e brancos na formação lusa remonta a 2006, quando o guarda-redes Ricardo e o defesa Marco Caneira foram os únicos chamados por Luiz Felipe Scolari.

Ainda assim, o valor mais próximo da ausência completa tinha sido a participação de Jordão no Euro 1984, dois anos antes de quatro sportinguistas no Mundial 1986: Damas, Morato, António Sousa e Jaime Pacheco.

No Mundial 2002, sete jogadores do então recém-consagrado campeão nacional Sporting representaram novo ponto alto, antes de o novo século trazer renovada internacionalização do futebol português, com jogadores de clubes internacionais a representarem cada vez mais o grosso das convocatórias.

No Euro 2020, adiado para 2021, foram três os leões presentes, depois do título nacional, no caso Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves - os dois primeiros jogam agora no estrangeiro, o terceiro é um dos grandes ausentes da lista.

Rui Patrício (Roma), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United) e Gelson Martins (Mónaco), todos entretanto transferidos, tinham sido os últimos atletas do Sporting num Mundial, na Rússia, em 2018.

Alargando a análise para lá de fases finais de mundiais e europeus, o cenário mantém-se, uma vez que o Sporting sempre teve futebolistas chamados para outras provas seniores internacionais.

Na única participação na Taça das Confederações, em 2017, estiveram presentes quatro leões, e na fase final da Liga das Nações de 2019, Bruno Fernandes representou os verdes e brancos na vitoriosa campanha lusa.

O Campeonato do Mundo realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Portugal está integrado no grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.