Sporting avança para as meias-finais da Taça da Liga

O Sporting, detentor da Taça da Liga de futsal, impôs-se esta sexta-feira ao Quinta dos Lombos, por 7-3, e está nas meias-finais da prova que decorre em Loulé.

A primeira parte do jogo, integrado na 'final a 8' que decorre na cidade algarvia até domingo, foi muito equilibrada: o Quinta dos Lombos marcou por Kaká (sete minutos) e Milton Dias (14) e o Sporting anulou as duas desvantagens, por João Matos (sete) e Merlim (17).

Depois do intervalo, os leões foram mais fortes, ganhando diferença no marcador com golos de Pany Varela (26), Zicky (27), Tomás Paçó (29), Waltinho (37) e Cardinal (40), enquanto Murilo Duarte assinou o terceiro tento dos derrotados (37).

No jogo das meias-finais, agendado para sábado (17.30 horas), o Sporting, que já venceu três vezes o troféu (2016, 2017 e 2021), vai defrontar o Eléctrico, que na quinta-feira tinha eliminado o Candoso (3-0).