Sporting bate Belenenses junta-se ao Benfica na final da Supertaça

O Sporting junta-se ao Benfica na final da Supertaça de andebol, depois de ter vencido o Belenenses por 38-24, na segunda meia-final da competição.

O Sporting apurou-se para a decisão da Supertaça de andebol ao derrotar o Belenenses, nas meias-finais, por 38-24.

Apesar do desnível no marcador registado no final da partida, os leões sentiram algumas dificuldades para lidarem com o emblema de Belém durante a primeira parte, que fechou com uma igualdade a 16 golos.

Após o intervalo, a equipa leonina cedo fugiu no marcador e arrancou para um triunfo confortável, que lhe permitiu apurar-se para a final da Supertaça de andebol.

O adversário no jogo decisivo será o Benfica, que derrotou o F. C. Porto (37-36) na restante meia-final, após dois prolongamentos.

A final está marcada para as 17 horas de domingo, no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, em Serpa.