Sporting bate Benfica em dérbi europeu e assume liderança do grupo

Leões entraram mal na partida mas souberam dar a volta e triunfar por 72-64. No último quarto venceram por 24-16 e subiram ao primeiro lugar do grupo K da EuroCup.

O primeiro parcial foi totalmente dominado pelas águias (22-11), mas os encarnados atiraram a vantagem para o lixo no segundo período, perdendo por 8-24. Os leões lideravam ao intervalo por 35-30, mas até ao final do terceiro período o Benfica conseguiu empatar e o último quarto começou 48-48.

No decisivo parcial o conjunto de Alvalade esteve sempre em vantagem, apesar das sucessivas aproximações das águias. A distribuição pontual dos leões foi muito positiva, com cinco jogadores a anotarem mais de 10 pontos.

O Sporting lidera agora o grupo K com 5 pontos em seis possíveis. O Benfica segue só com derrotas na competição e é último no grupo, com três pontos.