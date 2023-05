Sporting bate Benfica em juniores e regressa à luta pelo título

JN Hoje às 17:26 Facebook

O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Benfica por 1-0, no jogo em atraso da nona jornada da fase de apuramento de campeão de juniores. Com este resultado os leões sobem ao terceiro lugar.

O Sporting recebeu e venceu o Benfica por 1-0, com um golo de Manuel Mendonça, naquela que foi a partida em atraso relativa à nona jornada do campeonato de juniores. Com este triunfo, os leões somam 18 pontos e sobem ao terceiro lugar da tabela, a um ponto do rival de Lisboa e do Famalicão.

O único golo da partida foi marcado de grande penalidade, aos 31 minutos, quando João Rego fez falta sobre Micael Sanhá. Na marcação, Manuel Mendonça não desperdiçou. Já perto do fim, Almara Djabi foi expulso por uma discussão com o árbitro.

Faltam quatro jornadas para terminar o campeonato nacional de juniores, numa altura em que está tudo em aberto.