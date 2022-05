Sporting bate Benfica nos penáltis a abrir meias-finais

JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

O Sporting colocou-se, este domingo, em vantagem na meia-final dos play-offs do campeonato de hóquei em patins, com um triunfo nas grandes penalidades na receção ao rival Benfica, por 2-1, após um 2-2 no final do prolongamento.

O guarda-redes Ângelo Girão, com cinco defesas em seis disparos nos penáltis, acabou por ser a grande figura da partida, tal como o argentino Gonzalo Romero, que marcou os dois tentos 'leoninos' no desempate, contra o golo do compatriota Lucas Ordoñez.

Já no tempo regulamentar, os também 'albicelestes' Pablo Álvarez e Carlos Nicolía, aos quatro e 14 minutos, colocaram o Benfica a vencer em duas ocasiões, tendo o Sporting reagido com os dois golos do espanhol Ferran Font, aos 13 e 48.

O encontro inaugural das meias-finais pendeu para o lado verde e branco e, agora, a decisão passa para o pavilhão do Estádio da Luz, onde, no sábado, os dois 'eternos' rivais se enfrentam novamente, numa eliminatória discutida à melhor de cinco jogos.

Os encarnados foram mais perigosos na fase inicial e demonstraram isso mesmo aos quatro minutos, quando Pablo Álvarez concluiu com sucesso uma transição rápida na primeira ocasião de perigo da partida.

Com um par de intervenções importantes, valeu depois aos leões o guarda-redes Ângelo Girão, que acabou por possibilitar a igualdade, aos 13 minutos, por Ferran Font, na sequência de uma jogada de insistência.

Contudo, o Benfica reagiu de imediato e, recuperando a bola com a equipa do Sporting descompensada, Carlos Nicolía foi lançado no contra-ataque e, diante de Ângelo Girão, não perdoou, recolocou a turma de Nuno Resende na frente, aos 14 minutos.

Os dois guarda-redes foram, como habitualmente, peças fundamentais nas pretensões das duas equipas, com Pedro Henriques a negar, com uma bela intervenção, o tento a Alessandro Verona (15), e Ângelo Girão 'enorme' numa dupla defesa (21).

O Sporting reentrou na segunda parte determinado em resgatar o empate e, aos 28 minutos, o remate de Toni Pérez terminou na trave, com a partida a desenrolar-se sem alterações no marcador, com a consistência defensiva apresentada pelo Benfica.

Ferran Font ainda introduziu a bola na baliza, aos 39 minutos, mas a equipa de arbitragem não validou o golo, por considerar que o espanhol fez falta no lance, motivando protestos.

Com pontaria a mais, o Sporting voltou a acertar com estrondo no poste, seguindo-se os lances livres a castigar as décimas faltas. Primeiro, Ferran Font atrapalhou-se na cobrança e, segundos depois, Carlos Nicolía atirou para grande defesa de Ângelo Girão.

A poucos minutos do apito final, os 'leões' não desistiram e, depois de muito tentarem, alcançaram mesmo o empate, aos 48 minutos, por Ferran Font, depois de um bom trabalho de Gonzalo Romero, atirando a decisão para prolongamento.

Nos cinco minutos iniciais do tempo extra, a partida 'arrastou-se' sem quaisquer lances de perigo, mas, no segundo período, o Sporting ameaçou por duas vezes a reviravolta, com os 'ferros' a salvar o clube da Luz.

Nas grandes penalidades, os guarda-redes tiveram todo o protagonismo, com apenas três golos em 12 cobranças, mas Ângelo Girão defendeu cinco remates e ofereceu o triunfo ao Sporting, assim como Gonzalo Romero, o autor dos dois disparos dos leões.