Sporting bate Boavista com brilho intenso de Nuno Santos

O Sporting venceu, este domingo, o Boavista, por 3-0, e somou o quarto triunfo consecutivo no campeonato, o que lhe permite continuar a cinco pontos do Braga, a sete do F. C. Porto e a 15 do Benfica, que triunfou na visita ao terreno do Marítimo.

Depois dos sucessos conseguidos pelos rivais na 24.ª jornada e a meio da eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa com o Arsenal (empate, 2-2, em Alvalade, na primeira mão), a equipa de Ruben Amorim entrou com pressa de resolver o encontro.

Os leões foram desperdiçando oportunidades - Chermiti acertou na barra, por exemplo -, até que, aos 17 minutos, Alvalade fez uma enorme vénia a Nuno Santos. Trabalho de Chermiti, alguma confusão na área axadrezada e o extremo, com um remate de letra que entrou ao ângulo, a abrir o marcador.

Mesmo em cima do intervalo, e na tentativa de evitar um remate de Pedro Gonçalves, Salvador Agra não teve a sorte do seu lado, marcou um autogolo e ampliou a vantagem do Sporting.

No segundo tempo, os leões tiveram várias oportunidades para conseguir um resultado mais dilatado - Ricardo Esgaio rematou à barra -, o Boavista também se aproximou mais da baliza à guarda de Franco Israel, mas o resultado só voltou a mexer nos descontos. Bom trabalho de Esgaio na direita, com o lateral a servir a conclusão fácil de Paulinho.

Veja os golos e os casos: