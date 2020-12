Sporting bate Braga e conquista oitava Taça de Portugal de futsal

Susana Silva Ontem às 23:08 Facebook

Equipa leonina impôs-se ao Braga, por 7-1, esta terça-feira, em Matosinhos, na final da edição de 2019/20 e tornou-se no clube com mais troféus na prova rainha.

O Sporting tornou-se na equipa com mais troféus da Taça de Portugal ao vencer os guerreiros, em Matosinhos, por 7-1, na final da edição de 2019/20, que foi adiada para dezembro devido à pandemia de covid-19.

Num ano em que não houve campeão, os leões conquistaram o oitavo título na prova rainha - o terceiro consecutivo -, somando agora mais uma taça do que o rival Benfica.

O conjunto de Nuno Dias começou melhor o jogo e chegou à vantagem, por Pauleta, aos seis minutos, com Pany Varela a aumentou logo a seguir. A primeira parte foi de domínio leonino, quer na posse, quer nas oportunidades, e o terceiro golo não tardou, apontado por Diego Cavinato.

O intervalo acalmou os minhotos, que reduziram num penálti de Bruno Cintra e causaram alguns calafrios ao adversário. No entanto, no momento de maior equilíbrio na partida, o leão Pauleta bisou. Erick Mendonça, Cardinal e Merlim acabaram com o sonho do Braga de somar a primeira Taça de Portugal.

Lista dos vencedores da Taça de Portugal:

SPORTING - 8

Benfica - 7

Fundação Jorge Antunes - 2

Fundão - 1

Belenenses - 1

Olivais - 1

GDC Correio da Manhã - 1

CD Instituto Dom João V - 1

Miramar - 1