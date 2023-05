JN Hoje às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Leões voltam a ser superiores e resolvem "meias" em três jogos.

Os leões garantiram, pela segunda vez nas últimas três épocas, a presença na final da Liga, ao baterem o F. C. Porto no jogo 3 das meias-finais, disputado no Pavilhão João Rocha.

Depois dos sucessos no Dragão Arena (80-88 e 91-93), o Sporting foi ainda mais superior em casa e festejou com um 94-66, que lhe permitiu agendar o duelo, também à melhor de cinco jogos, com o Benfica, que eliminou a Ovarense.