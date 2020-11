Sporting bate Giesen na Challenge Cup e viaja para a Alemanha em vantagem

JN/Agências Hoje às 02:34 Facebook

O Sporting venceu (3-0) esta terça-feira os alemães do Giesen na primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup, num encontro em que os leões demonstraram clara superioridade sobre os bávaros.

No Pavilhão João Rocha, o Sporting resolveu o encontro em apenas três sets, batendo os germânicos com os parciais de 25-20, 25-22 e 25-23.

O Sporting entrou no primeiro set apostado em marcar posição no encontro e uma entrada forte, com seis pontos consecutivos, deixou os 'leões' desde logo destacados no marcador. Os alemães equilibraram a meio do primeiro parcial, mas a vantagem acumulada inicialmente permitiu aos 'leões' gerir com tranquilidade e fechar o primeiro set em 25-20.

O segundo set começou mais equilibrado, com o Giesen a corrigir muitos dos erros do primeiro parcial, sobretudo no bloco defensivo, e na primeira metade do parcial nenhuma das equipas se conseguiu distanciar. Depois de uma pausa técnica, curiosamente pedida pelos bávaros, o Sporting aproveitou a desconcentração do Giesen para cavar um fosse de cinco pontos, que levou os leões à vitória no set com o resultado de 25-22.

Tal como no primeiro set, no terceiro parcial, o Sporting voltou a entrar por cima e colocou-se na frente desde o primeiro ponto. A equipa de Gersinho mostrou-se segura a gerir uma vantagem que oscilou entre os três e quatro pontos, acabando, sem surpresa, por fechar o terceiro parcial, e a partida, com o resultado de 25-23.

Com este triunfo claro, o Sporting está em vantagem na eliminatória, que tem a segunda mão marcada para a Alemanha, no próximo dia 10 de novembro, em Giesen.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Helios Grizzlies Giesen, 3-0.

Parciais: 25-20, 25-22 e 25-23.

Sob arbitragem de Rafael Gonzalez (Esp) e Ives Kalin (Sui), as equipas atuaram com os seguintes jogadores:

Sporting: Paulo Victor, Victor Hugo, Robinson, Renan Purificação, Bruno Alves, João Fidalgo (líbero) e Hélio Sanches. Jogaram ainda: Gil Meireles e Eder Levi.

Treinador: Gerson Amorim.

Gielsen: Pearson Eshenko, Merten Kruger, Van Tilburg, Hauke Wagner, Lukas Menner, Nzeza Mayaula e Milorad Kapur (líbero). Jogaram ainda: Jan Roling, Timon Schippmann e David Seybering.

Treinador: Itamar Stein.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.