Sporting bate Gottingen e avança na Taça da Europa

JN/Agências Hoje às 21:42, atualizado às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Gottingen por 84-83, nas meias-finais do Grupo A de qualificação para a Taça da Europa de basquetebol, ficando a um triunfo da fase de grupos a competição.

O jogo foi decidido em cima da buzina, com Travante Williams a concretizar o lance livre decisivo sem tempo para jogar, decidindo a partida por um ponto em Mitrovica, no Kosovo.

Foi um jogo equilibrado ao longo dos quatro períodos, no qual os leões melhoraram no segundo tempo, com grande exibição de Marcus LoVett e Williams, para seguirem em frente.

PUB

Na final, os lisboetas vão defrontar os Antuérpia Giants, que hoje venceram o AEK Larnaca por 76-60, no mesmo Minatori Sports Hall, e, em caso de vitória, seguem para o Grupo G.

Um primeiro período equilibrado (17-16) deu lugar a uma superioridade que se vinha adivinhando no segundo, com os alemães a vencerem esse parcial por 24-21 e ampliarem a vantagem.

Na segunda metade, o acerto nos 'triplos', sobretudo por LoVett, e o habitual acerto de Travante Williams faziam frente a Mark Smith, norte-americano de 23 anos que acabou com 20 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências nos germânicos.

Do lado dos leões, as melhores estatísticas foram mesmo de Lovett, com 25 pontos, três ressaltos e duas assistências, e Williams, com 18 pontos, seis ressaltos e três assistências.

Um triplo de Javon Bess, a nove segundos do fim, ainda igualou a partida (83-83), logo depois de Lovett falhar um de dois lances livres - se encestasse ambos, teria colocado a vantagem em quatro pontos -, o que parecia 'condenar' o encontro a tempo extra.

Em cima da 'buzina', o árbitro marcou, porém, uma falta sobre Travante Williams e, chamado a converter, o internacional luso acertou o primeiro lance livre, selando o triunfo dos 'leões'.