Sporting bate Tottenham com golos depois dos 90 minutos

JN Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar das oportunidades de golo para os dois lados, o nulo parecia certo, até que Paulinho foi às alturas marcar o golo da vitória leonina. Arthur Gomes fez o 2-0.

O Sporting bateu o Tottenham, esta terça-feira, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, disputado em Alvalade, graças a um golo de Paulinho e outro de Arthur Gomes, ambos após os 90 minutos. Depois da vitória sobre o Eintracht Frankfurt na primeira jornada, os leões somam mais três pontos, desta vez frente ao adversário teoricamente mais forte do grupo.

Apesar do poderio dos "spurs", a equipa de Rúben Amorim foi capaz de equilibrar o duelo durante a maior parte do tempo e superiorizar-se em alguns períodos, criando alguns lances de perigo junta à baliza de Lloris. Também Adán foi posto à prova, contribuindo para o empate com um par de boas defesas.

PUB

O empate parecia destinado a ir até ao apito final, mas Paulinho, saído do banco, foi às alturas cabecear e decidir o encontro em cima dos 90 minutos. Logo a seguir, Arthur Gomes fez o 2-0 na primeira vez que tocou na bola.