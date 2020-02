Sporting batido no prolongamento também salta fora da Liga Europa

Nuno Barbosa Hoje às 20:24 Facebook

Tal como Braga e F. C. Porto, também o Sporting está fora da Liga Europa, depois de ter perdido por 4-1, na Turquia, sofrendo o golo decisivo no prolongamento.

Quando o árbitro apitou para o intervalo, o Sporting estava fora da Liga Europa, a perder por 2-0, depois de ter ganho 3-1 em Alvalade. Todavia, na etapa complementar, o Basaksehir, a jogar em casa, deixou-se surpreender pelo poder de salto de Vietto, que cabeceou para o fundo das redes, (re)colocando os leões na rota dos oitavos de final. Em cima do apito final, os turcos empataram a eliminatória e, no prolongamento, deram a machadada final nos leões. No conjunto das duas eliminatórias, o Basaksehir venceu por 5-4.

O jogo esteve repartido até à passagem da meia hora, altura em que o Basaksehir inaugurou o marcador. Max não ficou bem na fotografia. O guarda-redes ainda travou o primeiro remate de Demba Ba, mas deixou a bola jogável. Perante a passividade da defesa leonina, Skrtel, de cabeça, fez a bola passar pelo meio das pernas de Max.

Ainda antes do intervalo, os turcos fizeram o segundo e colocaram um pé nos oitavos de final da Liga Europa. Mérito de Aleksic, que surpreendeu Max num livre direto lateral. O guarda-redes deu um passo em falso para o primeiro poste e a bola foi cair no segundo, num belo golo.

O Sporting recolheu cabisbaixo aos balneário e voltou de lá decidido a chegar-se à frente na eliminatória, o que viria a acontecer aos 68 minutos, quando Vietto, no meio dos centrais, deu o melhor seguimento ao cruzamento teleguiado de Acuña, cabeceando para o fundo das redes.

Quando tudo parecia pronto para o Sporting festejar o apuramento para a próxima fase da Liga Europa, o Basaksehir empatou a eliminatória, aos 90+2, num remate cruzado de Visca. O prolongamento tornou-se realidade.

O balde de água fria veio no último minuto do prolongamento, quando o Basaksehir beneficiou de uma grande penalidade, por falta de Vietto sobre Caiçara. Na conversão do castigo máximo, Visca não perdoou, bisando na partida e tornando-se no herói do apuramento da equipa turca.

Os leões estão agora limitados ao campeonato nacional, onde seguem no quarto posto, a 18 pontos do líder Benfica, a 17 do segundo classificado, F. C. Porto, e a um do terceiro, que é ocupado pelo Braga.

Na próxima jornada, terça-feira, o Sporting defronta o Famalicão, fora de casa.