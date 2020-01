Sporting-Benfica e F. C. Porto-Braga jogam-se no mesmo dia

Hoje às 21:50 Facebook

A Liga de Clubes anunciou, esta quinta-feira, as alterações da 16.ª à 18.ª jornadas da Liga, com destaque para a marcação do F. C. Porto-Braga e do Sporting-Benfica, da 17.ª ronda, para o mesmo dia: 17 de janeiro.

O dérbi lisboeta entre leões e águias foi agendado para as 21.15 horas, no Estádio de Alvalade. Um pouco antes, os azuis e brancos recebem os arsenalistas no Estádio do Dragão, numa partida marcada para as 19 horas.

JORNADA 16

10/01 - Benfica-Aves (19 horas - BTV), Santa Clara-Rio Ave (20 - SportTV) e Moreirense-F. C. Porto (21.15 - SportTV).

11/01 - Portimonense-P. Ferreira (15.30 - SportTV), Boavista-Famalicão (18 - SportTV) e V. Setúbal-Sporting (20.30 - SportTV).

12/01 - Gil Vicente-Belenenses (15 - SportTV), Marítimo-V. Guimarães (17.30 - SportTV) e Braga-Tondela (20 - SportTV).

JORNADA 17

17/01 - F. C. Porto-Braga (19 - SportTV) e Sporting-Benfica (21.15 - SportTV)

18/01 - Aves-Portimonense (15.30 - SportTV), V. Guimarães-Santa Clara (15.30 - SportTV), Tondela-Moreirense (18 - SportTV) e Belenenses-V. Setúbal (20.30 - SportTV)

19/01 - P. Ferreira-Gil Vicente (15 - SportTV), Famalicão-Marítimo (17.30 - SportTV) e Rio Ave-Boavista (20 - SportTV).

JORNADA 18

26/01 - Tondela-V. Setúbal (15 - SportTV), Famalicão-Santa Clara (15 - SportTV), Belenenses-Portimonense(15 - SportTV), P. Ferreira-Benfica (17.30 - SportTV) e Aves-Boavista (20 - SportTV)

29/01 - F. C. Porto-Gil Vicente (20.15* - SportTV), Moreirense-Braga (20.15* - SportTV), Sporting-Marítimo (20.15* - SportTV) e V. Guimarães-Rio Ave (20.15* - SportTV).

* horários e dias pendentes da Final Four da Taça da Liga