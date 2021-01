Sporting-Benfica já tem data

JN Hoje às 21:11 Facebook

O dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica, a contar para a 16.ª jornada da Liga, foi agendado para o próximo dia 1 de fevereiro, segunda-feira, pelas 21.30 horas, anunciou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol, que divulgou o calendário da 15.ª à 17.ª ronda.

Nas alterações divulgadas foram também conhecidos os horários dos encontros da 15.ª jornada das equipas que disputaram a final 4 da Taça da Liga.

Os derrotados F. C. Porto e Benfica jogam na segunda-feira, dia 25. Os dragões deslocam-se ao recinto do Farense, numa partida com início às 20.15 horas (SportTV), enquanto as águias entram em ação frente ao Nacional pelas 17.30 horas, na Luz (BTV).

No dia seguinte, terça-feira, dia 26, os finalistas Braga e Sporting jogam com Gil Vicente (19.45 horas) e Boavista (21.15 horas).

Na 16.ª ronda, para além do dérbi entre águias e leões, no dia 1 de fevereiro, o F. C. Porto recebe o Rio ave, pelas 19 horas (SportTV), e o Braga joga, fora com o Moreirense (19.45 horas, na SportTV).

Já na 17.ª jornada, os azuis e brancos entram em campo no dia 4 de fevereiro, pelas 19 horas, frente ao Belenenses SAD, no Estádio Nacional. Duas horas depois o Braga joga em casa com o Portimonense.

No dia 5 de fevereiro, à mesma hora (19 horas), o Benfica defronta, na Luz, o V. Guimarães (BTV) e o Sporting desloca-se ao Funchal para medir forças com o Marítimo (Sport TV).

Eis o calendário das próximas três jornadas da Liga:

Jornada 15

24 janeiro (domingo)

Marítimo-P. Ferreira (15 horas - Sport TV)

Moreirense-Portimonense (17.30 horas - Sport TV)

Famalicão-V. Guimarães (20.15 horas - Sport TV)

25 de janeiro (segunda-feira)

Belenenses SAD-Tondela (14.30 horas - Sport TV)

Rio Ave-Santa Clara (16.30 horas - Sport TV)

Benfica-Nacional (17.30 - BTV)

Farense-F. C. Porto (20.15 horas - Sport TV)

26 de janeiro (terça-feira)

Braga-Gil Vicente (19.45 horas - Sport TV)

Boavista-Sporting (21.15 horas - Sport TV)

Jornada 16

30 de janeiro (sábado)

Nacional-Famalicão (15.30 horas - Sport TV)

Tondela-Farense (18 horas - Sport TV)

Portimonense-Boavista (20.30 horas - Sport TV)

31 de janeiro (domingo)

V. Guimarães-Marítimo (15 horas - Sport TV)

1 de fevereiro (segunda-feira)

Santa Clara-Belenenses (17 horas - Sport TV)

F. C. Porto-Rio Ave (19 horas - Sport TV)

Moreirense-Braga (19.45 horas - Sport TV)

Sporting-Benfica (21.30 horas - Sport TV)

Terça-feira (2 de fevereiro)

Gil Vicente-P. Ferreira (20.15 horas - Sport TV)

Jornada 17

4 fevereiro (quinta-feira)

Farense-Santa Clara (15 horas - Sport TV)

Belenenses SAD-F. C. Porto (19 horas - Sport TV)

Braga-Portimonense (21 horas - Sport TV)

Famalicão-Moreirense (21.30 horas - Sport TV)

5 de fevereiro (sexta-feira)

Rio Ave-Nacional (17 horas - Sport TV)

Benfica-V. Guimarães (19 -BTV)

Marítimo- Sporting (19 horas - Sport TV)

P. Ferreira-Tondela (21 horas - Sport TV)

Boavista-Gil Vicente (21 horas - Sport TV)