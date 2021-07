Sporting: Bilhetes da Supertaça só para sócios com lugar anual

JN Hoje às 20:55 Facebook

O Sporting anunciou esta terça-feira, em comunicado, que os bilhetes da Supertaça Cândido Oliveira que lhe correspondem serão vendidos apenas a sócios detentores de lugar anual na época 2019/20 com mais anos de fidelização.

"O Sporting Clube de Portugal vem informar que, em virtude da comunicação da Federação Portuguesa de Futebol de que o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira terá 33% de público, a venda de bilhetes seguirá o mesmo critério das últimas finais disputadas. A venda será exclusiva para Sócios com Gamebox 2019/2020 e de acordo com o número de anos da mesma, de forma a premiar a fidelidade dos seus associados", esclareceu o clube leonino, informando que "podem consultar o número de anos no verso do cartão Gamebox 2019/2020, no site oficial".

A venda dos bilhetes será feita apenas nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, entre os dias 29 e 30 de julho, das 9 às 14 e das 15 às 20 horas, mediante os anos de renovação da Gamebox, sendo que só pode ser adquirido um bilhete por cartão de sócio, num máximo de quatro cartões por pessoa.

A manhã de quinta-feira (29), destina-se a sócios com 17 renovações de Gamebox, a tarde para quem tem entre 10 e 16. Na sexta-feira (30) a manhã será para associados com cinco a nove renovações e a tarde para os com uma a quatro. No sábado, 31, de manhã estão disponíveis para os restantes sócios.

Os ingresso três categorias, com preços de 20, 15 e 10 euros.

Os leões lembram ainda que os titulares dos bilhetes para o jogo, "para além das habituais condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos", têm de "cumprir as recomendações e requisitos da Direcção-Geral da Saúde para entrada no Estádio Municipal de Aveiro", que obrigam a ter o Certificado Digital Covid-19 válido que comprove a vacinação completa, um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, ou um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes da partida.

"O Sporting Clube de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol vão disponibilizar um serviço de testagem (testes antigénio) em exclusivo para os detentores de bilhete. Em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, esta operação decorrerá nos dias 30 e 31 de julho junto à porta 3 do Estádio José Alvalade. O custo de cada teste é €10, sendo recomendado o agendamento".

O clube alerta ainda que para além dos testes ou certificado digital, os adeptos têm de ter temperatura corporal inferior a 38º no acesso ao estádio, usar sempre máscara de proteção e manter o distanciamento social, cumprindo o lugar indicado no bilhete.

"Para facilitar o acesso ao Estádio Municipal de Aveiro todos os espetadores para além do bilhete terão de possuir uma pulseira específica para o evento. Esta pulseira pode ser levantada, mediante confirmação do cumprimento da situação sanitária válida, nos seguintes locais: Estádio José Alvalade nos dias 29 e 30 (9h às 20h) e dia 31 (9h às 14h) e Estádio Municipal de Aveiro, do dia de jogo, nas zonas de parqueamento dedicadas aos adeptos de cada clube", refere a missiva.

O encontro entre Sporting e Braga terá lugar no sábado, dia 31, pelas 20.45 horas, no Municipal de Aveiro.