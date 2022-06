Sporting: Campeão europeu chega para a baliza

JN Hoje às 12:56 Facebook

Leo Maciel, guarda-redes que venceu a EHF Champions League ao serviço do FC Barcelona, já fala à Sporting.

Internacional argentino de 33 anos, Leo Maciel tem uma longa carreira em Espanha. Antes dos catalães, que representou durante 2021/2022, já havia jogado com as camisolas de SD Octavio, CB Zamora e CB Ciudad Encantada, assim como de várias equipas do seu país natal.

Depois de assinar o contrato em conjunto com Miguel Afonso, membro do Conselho Diretivo, e Carlos Carneiro, diretor do andebol verde e branco, Leo Maciel falou aos meios de comunicação do Sporting CP, um emblema que considera "muito grande".

"É uma experiência nova para mim depois de muito tempo em Espanha. O Sporting era uma das melhores opções que tinha e estou entusiasmado para ajudar a equipa, conhecer a cidade e os adeptos", começou por dizer, aos meios de comunicação do clube, explicando também a influência de Natán Suárez, central do conjunto de Ricardo Costa com quem atuou no CB Ciudad Encantada, na decisão que tomou.

"Já ouvi falar dos adeptos, do Pavilhão João Rocha. Joguei com o Natán [Suárez], que foi a minha referência para a decisão final de vir para o Sporting CP. Sei que aqui se vive intensamente o andebol e as outras modalidades", frisou.